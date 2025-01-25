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NYT: в США приостановили ряд программ для мигрантов, включая украинцев

Соответствующую директиву отправили высокопоставленным должностным лицам Службы гражданства и иммиграции.
Сергей Лебедев 2025-01-25 08:01:19
© Фото: Jimin Kim Keystone Press Agency Globallookpress

Министерство внутренней безопасности США приостановило действие программ, позволявших мигрантам временно проживать в Соединенных Штатах. Об этом сегодня сообщает газета The New York Times.

Директива от руководства МВБ в том числе касается инициативы Uniting for Ukraine, которая предоставляет украинцам возможность въезда в США.

«По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2023 года в рамках этой программы въехало более 150 000 украинцев», - уточняет NYT.

Напомним, сразу после инаугурации Дональда Трампа в стране начали массово задерживать нелегальных мигрантов для их последующей депортации. А сегодня два самолета ВВС США доставили в Гватемалу первую партию депортированных иностранцев. На каждом борту находилось около 80 человек.

#Украина #сша #мигранты #Дональд Трамп #мвб
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