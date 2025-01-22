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CNN: в США начали отлов нелегальных мигрантов для депортации

Кампанию по задержанию нелегальных мигрантов начали на следующий день после вступления 47-го президента США Дональда Трампа в должность.
Елизавета Кондрикова 2025-01-22 01:40:15
© Фото: Omar MartÃnez, dpa Global Look Press

В США начали задерживать нелегальных мигрантов с целью их последующей депортации, операции иммиграционной и таможенной службы (ICE) проводятся по всей стране, сообщил куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента США Дональда Трампа Томас Хоман.

«Это происходит по всей стране. Я не собираюсь сообщать вам конкретные места ради безопасности офицеров, но ICE вернулась к работе с сегодняшнего дня, чего они не могли делать годами», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам Хомана, речь идет о полицейских операциях в целях борьбы с угрозами общественной безопасности. Он отказался называть происходящее «рейдами», так как правоохранители четко знают, кого и где необходимо искать.

Напомним, ранее Трамп пообещал «вернуть миллионы иностранных преступников туда, откуда они прибыли» в рамках своей кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Более того он пригрозил подтянуть войска на границу с Мексикой.

По сообщению NYT, мигранты начали готовиться к возможной высылке из Соединенных Штатов уже в ноябре прошлого года. В 2022 году, по последним имеющимся данным, число нелегальных мигрантов в США оценивалось в 11,3 миллиона.

#сша #Дональд Трамп #полиция #нелегальные мигранты
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