NBC: Мексика отказала США в приеме депортационного рейса

Мексика отказала в посадке военному самолету США, на борту которого находились нелегальные мигранты, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

«Два самолета ВВС C-17, направлявшихся в Гватемалу, перевозившие около 80 человек каждый, вывезли депортированных из США в четверг вечером... Третий рейс, предназначенный для Мексики, так и не вылетел», - сообщил источник.

Отмечается, что подобные шаги мексиканской стороны «нарушили планы» администрации президента США Дональда Трампа по выдворению нелегалов.

Ситуацию прокомментировало правительство Мексики, заявив, что для отправки депортированных в другую страну требуется сотрудничество с его властями, а Мексика не давала своего согласия на подобные действия.

Напомним, накануне стало известно о решении Трампа направить к южным границам США тысячи военных. Мера сопровождалась приказанием пограничникам отказывать во въезде лицам, ищущим убежища. В Белом доме подчеркивают, что ставят в приоритет обеспечение безопасности Америки.