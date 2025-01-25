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NBC: Мексика отказала США в приеме депортационного рейса

Правительство Мексики заявило, что не давало согласия на отправку депортированных обратно.
Елизавета Кондрикова 2025-01-25 03:20:39
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Мексика отказала в посадке военному самолету США, на борту которого находились нелегальные мигранты, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей Пентагона.

«Два самолета ВВС C-17, направлявшихся в Гватемалу, перевозившие около 80 человек каждый, вывезли депортированных из США в четверг вечером... Третий рейс, предназначенный для Мексики, так и не вылетел», - сообщил источник.

Отмечается, что подобные шаги мексиканской стороны «нарушили планы» администрации президента США Дональда Трампа по выдворению нелегалов.

Ситуацию прокомментировало правительство Мексики, заявив, что для отправки депортированных в другую страну требуется сотрудничество с его властями, а Мексика не давала своего согласия на подобные действия.

Напомним, накануне стало известно о решении Трампа направить к южным границам США тысячи военных. Мера сопровождалась приказанием пограничникам отказывать во въезде лицам, ищущим убежища. В Белом доме подчеркивают, что ставят в приоритет обеспечение безопасности Америки.

#сша #Дональд Трамп #мексика #Военный самолет #депортация #нелегальные мигранты
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