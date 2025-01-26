Колумбия развернула два самолета США с депортируемыми мигрантами

Колумбия развернула два военных самолета США, на борту которого находилось примерно 160 депортируемых мигрантов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее агентство сообщало, что президент Колумбии Густаво Петро не позволит американским самолетам, которые перевозят мигрантов с целью депортации, приземляться в стране.

На своей странице в социальной сети Петро написал, что США не могут относиться к колумбийским мигрантам как к преступникам.

После этого он порекомендовал Вашингтону разработать протокол, который «будет относиться к мигрантам с достоинством».

Напомним, что в Соединенных Штатах начали готовиться к массовой депортации еще в ноябре. В то время новый президент страны Дональд Трамп пообещал провести ее после возвращения в Белый дом.