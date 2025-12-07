МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Лувре около 400 книг затопило водой из-за протечки труб в Египетском отделе

На старые трубы жаловались давно, но ремонт гидравлической сети запланирован только в 2026 году.
Дарья Ситникова 07-12-2025 23:50
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Лувре около 400 книг затопило грязной водой из-за протечки труб в Египетском отделе. Об этом сообщили в газете Le Figaro.

«Утечка воды повредила несколько сотен книг в библиотеке египетских древностей Лувра», - указано в материале.

Затопило «египтологические журналы» и «научные документы», которыми пользовались исследователи в ходе работы. Эти переплетенные тома датированы концом XIX — началом XX века. В Лувре утверждают, что они не относятся к объектам культурного наследия.

Утечку воды обнаружили в гидравлической системе отопления и вентиляции библиотеки, которая расположена в крыле Мольена. Причиной стало открытие клапана в этой системе, что привело к протечке трубы на потолке одной из комнат.

Авторы статьи отмечают, что на старые трубы жаловались давно, но ремонт гидравлической сети запланирован только на сентябрь 2026 года. Ожидается, что ремонтные работы продлятся несколько месяцев.

В октябре этого года произошло ограбление Лувра. Злоумышленники, воспользовавшись автолестницей, проникли в зал знаменитого музея на верхних этажах. Их добычей стали украшения Наполеона и императрицы - ожерелье, брошь, тиара и прочее. В числе прочего воры украли самый крупный бриллиант коллекции «Регент» общим весом более 140 карат.

Общая стоимость похищенного может оцениваться примерно в €88 млн. В считанные минуты похитители вынесли награбленное через окно и скрылись с места происшествия. Французская полиция уже задержала подозреваемых в рамках расследования ограбления.

