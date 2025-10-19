МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гид в Париже: драгоценности из Лувра могли украсть для частной коллекции

В дальнейшем украденные украшения будет невозможно сбыть, так как все поймут, что это те самые из Лувра, поделилась своим мнением Елена.
Дарья Ситникова 2025-10-19 21:23:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Историк, писатель, гид в Париже и Лувре Елена Легран рассказала «Звезде», что в парижском Лувре регулярно происходит ограбления, но не такого уровня, как сегодня. По ее мнению, драгоценности из музея могли украсть по заказу для частной коллекции.

«Лувр регулярно подвергается ограблениям. В основном воруют произведения живописного искусства небольшого формата. Такого уровня ограбление, наверное, случается впервые после Мона Лизы в 1911 году», - рассказала Легран.

Она уточнила, что эти украденные украшения в дальнейшем будет невозможно сбыть. Все поймут, что это те самые украденные из Лувра. По ее мнению, это заказное ограбление конкретными людьми с профессиональным исполнителем.

«Он (грабитель, - Прим.ред) спокойно выполнил эту операцию, пользуясь халатным отношением Лувра и государства Франции к безопасности крупнейшего государственного музея мира», - заключила историк.

Парижский гид также добавила, что, несмотря на то, что Лувр находится посреди города, где огромный поток людей, ситуация с безопасностью обстоит плачевно. Директор музея два года назад просила полицию усилить охрану, но безуспешно.

Напомним, сегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление. Преступники вынесли драгоценности супруги Наполеона I Жозефины де Богарне. А позже рядом с Лувром нашли сломанную корону жены императора Наполеона III Евгении де Монтихо. По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, преступники совершили ограбление всего за четыре минуты.

#Париж #ограбление #наш эксклюзив #Лувр
