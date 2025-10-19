В Париже ограбили Лувр

Ограбление произошло утром в воскресенье в Лувре. В музее никто не пострадал, сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в соцсети X. Идут следственные действия.

Несколько преступников забрали драгоценности времен Наполеона и скрылись, пишет Le Parisien. По предварительным данным, грабители полностью скрывали лица. Они проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Разбив окна, двое мужчин внутрь, а третий остался снаружи.

Злоумышленники воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон». Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и другие. Они были размещены в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.

Знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден, сообщил источник в Лувре. Ущерб еще предстоит оценить. Предположительно, преступники скрылись на автомобиле. Музей закрыт на весь день.