Глава Минкульта: профессионалы ограбили Лувр всего за четыре минуты

Она отметила, что вопрос безопасности музеев во Франции - это давняя проблема, которой давно не уделялось должное внимание.
Дарья Ситникова 2025-10-19 18:03:00
© Фото: Michael Weber, imageBROKER.com, Global Look Press

Злоумышленники, которые украли драгоценности супруги Наполеона I Жозефины де Богарне из парижского Лувра, совершили это всего за четыре минуты. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала TF1.

«Вся операция длилась почти четыре минуты, это было очень быстро. Нужно признать, что это дело рук профессионалов», - рассказала она.

Дати оказалась на месте преступления через несколько минут об информации о случившимся. После обнаружения ограбления посетителей немедленно эвакуировали из Лувра. Сама эвакуация прошла без паники, подчеркнула министр. С ее слов, вопрос безопасности музеев во Франции - это давняя проблема и в течение 40 лет этому вопросу не уделялось должное внимание.

По словам лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделла, утреннее ограбление Лувра - это унижение для Франции. Он также назвал произошедшее следствием разложения государства и задался вопросом, «есть ли у этого предел».

Напомним, сегодня утром в парижском Лувре произошло ограбление. Преступники вынесли драгоценности супруги Наполеона I Жозефины де Богарне. А позже рядом с Лувром нашли сломанную корону жены императора Наполеона III Евгении де Монтихо.

По мнению искусствоведа Елизаветы Лихачевой, ограбление в Лувре может быть заказом третьих лиц - «фанатов Наполеона». А стало это возможным потому, что музей не был в достаточной степени защищен.

#Франция #ограбление #Лувр #Рашида Дати
