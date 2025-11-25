МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
По делу об ограблении Лувра задержали еще четырех подозреваемых

Сергей Дьячкин 25-11-2025 17:23
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Во Франции во вторник задержали еще четверых подозреваемых в ограблении Лувра. Об этом сообщила парижская прокуратура в официальном пресс-релизе.

«В рамках расследования, проводимого Специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа по факту кражи со взломом в Лувре, совершенной 19 октября 2025 года, были арестованы четверо новых подозреваемых», - говорится в заявлении.

Уточняется, что это двое мужчин, которым 38 и 39 лет, и две женщины в возрасте 31 года и 40 лет. Все задержанные из Парижского региона.

В сообщение ведомства отмечается, что подозреваемые будут допрошены следователями. Обвинения, предъявленные им, не разглашаются до истечения срока их содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что трех подозреваемых из тех пяти, что были задержаны «по горячим следам», освободили из-под стражи. Двум оставшимся были предъявлены обвинения.

Неизвестные в масках 19 октября совершили ограбление всемирно знаменитого музея в столице Франции. Злоумышленники украли драгоценности времен Наполеона и скрылись. В дальнейшем они попытались продать их через даркнет. Спустя пять дней после ограбления представитель грабителей вышел на связь с израильской фирмой через официальный сайт. Он интересовался, готова ли компания стать посредником для переговоров о покупке украденных произведений искусства. Израильская фирма сразу обратилась к властям Франции.

Ранее подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов беседе со «Звездой» объяснил, что похитители драгоценностей из Лувра имели четкий план не только кражи, но и реализации. По его мнению, украденное может выкупить меценат.

#в стране и мире #Франция #расследование #Париж #Прокуратура #Лувр #музейные экспонаты #ограбление музея
