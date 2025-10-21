Ущерб от ограбления Лувра составил 88 миллионов евро

Ущерб от ограбления французского художественного музея Лувра оценивается примерно в 88 миллионов евро. Об этом пишет местное издание AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

По имеющимся данным, оценку размеров потерь провели сотрудники самого музея. Злоумышленники вынесли из «галереи Аполлона» восемь роскошных драгоценных украшений, принадлежавших императору Наполеону III и его семье. В их числе: диадема императрицы Евгении, брошь-реликварий, сапфировая диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии, серьги императрицы Марии-Луизы и несколько других уникальных исторических реликвий. Также злоумышленники разбили корону императрицы Евгении, выбросив ее на улице.

Из-за дерзкого ограбления во французском обществе разгорелся скандал. Работники Лувра, включая охранников, отказались выходить на работу до усиления мер безопасности внутри музея, а его директор Лоранс Де Кар пыталась подать в отставку, на что получила отказ.

Отмечается также, что, в связи с местным законодательством, похищенные украшения не были застрахованы, а шансы найти их практически равны нулю - драгоценные металлы можно быстро переплавить, а камни переогранить. Сегодня делом занимается специальное подразделение парижской полиции, однако надежды на обнаружение экспонатов в целости с каждым днем все меньше.

Следствие назвало две основные версии ограбления в Лувре. Преступники либо действовали по чьему-то заказу, либо преследовали цель отмыть деньги.