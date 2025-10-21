МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ущерб от ограбления Лувра составил 88 миллионов евро

Шансы найти украденные драгоценности уменьшаются с каждым днем.
Тимур Юсупов 2025-10-21 21:59:36
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ущерб от ограбления французского художественного музея Лувра оценивается примерно в 88 миллионов евро. Об этом пишет местное издание AFP со ссылкой на прокурора Парижа Лор Беко.

По имеющимся данным, оценку размеров потерь провели сотрудники самого музея. Злоумышленники вынесли из «галереи Аполлона» восемь роскошных драгоценных украшений, принадлежавших императору Наполеону III и его семье. В их числе: диадема императрицы Евгении, брошь-реликварий, сапфировая диадема и ожерелье из парюры королевы Гортензии, серьги императрицы Марии-Луизы и несколько других уникальных исторических реликвий. Также злоумышленники разбили корону императрицы Евгении, выбросив ее на улице.

Из-за дерзкого ограбления во французском обществе разгорелся скандал. Работники Лувра, включая охранников, отказались выходить на работу до усиления мер безопасности внутри музея, а его директор Лоранс Де Кар пыталась подать в отставку, на что получила отказ.

Отмечается также, что, в связи с местным законодательством, похищенные украшения не были застрахованы, а шансы найти их практически равны нулю - драгоценные металлы можно быстро переплавить, а камни переогранить. Сегодня делом занимается специальное подразделение парижской полиции, однако надежды на обнаружение экспонатов в целости с каждым днем все меньше.

Следствие назвало две основные версии ограбления в Лувре. Преступники либо действовали по чьему-то заказу, либо преследовали цель отмыть деньги.

#в стране и мире #Франция #ограбление #Лувр #ограбление музея
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 