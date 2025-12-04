МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: Уиткофф и Кушнер уверены в желании Путина завершить украинский конфликт

Трамп рассказал о впечатлениях Уиткоффа и Кушнера, которое те вынесли после пятичасовых переговоров с Путиным в Кремле.
Марина Крижановская 04-12-2025 00:40
© Фото: Марине Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Американский лидер заявил, что его подчиненные - специальный посланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер - верят в желание президента России Владимира Путина заключить мир и положить конец конфликту на украинской земле. Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме, подытоживая их поездку в Россию. Трансляция велась в YouTube-канале администрации.

«Президент РФ Владимир Путин  хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление», - резюмировал Трамп.

Кроме этого, он назвал «очень хорошей» встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным в Кремле. Напомним, она началась вечером 2 декабря, после 19 часов, и завершилась за полночь 3 декабря. Переговоры длились почти пять часов.

По их итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал СМИ, что Москва и Вашингтон не стали дальше от мира, что американцы передали еще четыре документа касательно украинского урегулирования вдобавок к мирному плану Трампа, что детали этого плана не затрагивали, но только его суть и обсуждали вопрос территорий.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #джаред кушнер #стив Уиткофф
