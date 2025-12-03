В Кремле заявили, что получили от США еще четыре документа по Украине

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что прибывшие в Москву американские делегаты на переговорах с Россией обсуждали еще четыре документа, касающиеся украинского урегулирования. Они стали дополнительными к мирному плану президента США Дональда Трампа. Ушаков сообщил о документе из 27 пунктов, который передавали России и с которым та ознакомилась.

«Мы не работали над формулировками никаких дискуссий с американскими коллегами. Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», - сказал он журналистам.

Напомним, только что завершились российско-американские переговоры при участии президента России Владимира Путина с одной стороны и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с другой. Также с ним в Москву прибыл зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Вместе с Путиным за столом переговоров были его помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разговор длился почти пять часов, он начался еще вечером 2 декабря. Отмечалось, что по итогу Россия и США не обсуждали детали мирного плана по Украине, а только его суть.