МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили, что получили от США еще четыре документа по Украине

Ушаков рассказал о полученных от американцев новых бумагах, относящихся к урегулированию украинского кризиса.
Марина Крижановская 03-12-2025 01:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что прибывшие в Москву американские делегаты на переговорах с Россией обсуждали еще четыре документа, касающиеся украинского урегулирования. Они стали дополнительными к мирному плану президента США Дональда Трампа. Ушаков сообщил о документе из 27 пунктов, который передавали России и с которым та ознакомилась. 

«Мы не работали над формулировками никаких дискуссий с американскими коллегами. Затем мы получили еще несколько документов, четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», - сказал он журналистам.

Напомним, только что завершились российско-американские переговоры при участии президента России Владимира Путина с одной стороны и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с другой. Также с ним в Москву прибыл зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Вместе с Путиным за столом переговоров были его помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разговор длился почти пять часов, он начался еще вечером 2 декабря. Отмечалось, что по итогу Россия и США не обсуждали детали мирного плана по Украине, а только его суть.

#Россия #сша #Юрий Ушаков #украинский конфликт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 