Ушаков: Путин и Уиткофф не обсуждали детали мирного плана, только суть

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом сказал журналистам, что стороны не говорили про конкретные формулировки плана США по мирному урегулированию на Украине, а обсуждали суть.

Как подчеркнул Ушаков, обсуждалось содержание проектов, переданных Москве, в рамках американских инициатив по мирному урегулированию.

«Не обсуждали конкретные формулировки, конкретные предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы», - сказал Ушаков журналистам по итогам встречи.

Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин в ходе обсуждения отметил некоторые пункты, с которыми Россия могла бы согласиться, тогда как другие вызвали критику и отрицательное отношение президента РФ.

Работа шла по документам, переданным в Москву американцами некоторое время назад. Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной.

Владимир Путин ранее заявил, что Европа предлагает неприемлемые для РФ правки в мирный план США по Украине. Глава государства добавил, что ЕС преследует четкую цель: сорвать своими предложениями переговоры, чтобы потом обвинить в этом Россию.