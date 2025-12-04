МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал хорошей встречу американской делегации с Путиным

Он отметил, что не может предсказать, какой будет ее результат.
Дима Иванов 04-12-2025 00:21
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп назвал хорошей встречу американской делегации с Владимиром Путиным в Кремле. Об этом американский лидер сказал журналистам.

«Это была хорошая встреча президента Владимира Путина с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Увидим, что будет дальше», - сказал Трамп.

Члены американской делегации Уиткофф и Кушнер сказали, что верят в желание Путина завершить конфликт на Украине, подчеркнул Трамп. Он добавил, что США больше не тратят деньги на Украину и продают оружие НАТО.

Ранее стало известно, что спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер доложили главе Белого дома о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. 

#в стране и мире #Дональд Трамп #Владимир Путин #Стивен Уиткофф #урегулирование на Украине
