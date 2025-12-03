МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ушаков: по итогам переговоров в Кремле РФ и США стали «не дальше» от мира

В Кремле завершились пятичасовые переговоры российской и американской сторон.
Марина Крижановская 03-12-2025 01:44
© Фото: Александр Казаков, POOL, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты стали «не дальше» от мира. Ночью 3 декабря в Кремле завершились почти пятичасовые переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником его американского коллеги Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Трампа и основателем компании Affinity Partners.

«Не дальше от мира, это точно», - сообщил Ушаков во время брифинга по окончанию мероприятия.

Этот визит в российскую столицу для Уиткоффа стал шестым, Кушнер впервые оказался в Москве. Декабрьская поездка спецпосланника Трампа в Россию обусловлена процессом обсуждения мирного плана США по Украине, который разработан администрацией Белого дома.

Ушаков, который также был на нынешних переговорах, рассказал, что американцы предоставили еще четыре документа относительно украинского урегулирования. Они стали дополнительными к мирному плану Трампа.

Отвечая на вопрос журналистов, затрагивали ли Путин и Уиткофф вопрос территорий, Ушаков ответил утвердительно. Он назвал его одним из важнейших вопросов, наряду с компромиссным вариантом решения конфликта и его формулировками.

#Россия #сша #Юрий Ушаков #украинский конфликт
