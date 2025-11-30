Ушаков: вопрос территорий обсуждался на встрече Путина и Уиткоффа

Территориальные проблемы обсуждались в ходе встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая завершилась в Кремле. Об этом сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Компромисс по территориальному вопросу между Россией и США пока не найден, подчеркнул он. Ушаков назвал некоторые американские наработки по вопросу территорий «более-менее приемлемыми», их необходимо обсуждать. При этом часть предложенных в американских инициативах формулировок не подходят России.

«Это, действительно, один из важнейших вопросов», - подчеркнул Ушаков.

Вопрос территорий помощник президента назвал наиболее важным как для Москвы, так и для Вашингтона.

Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин в ходе обсуждения отметил некоторые пункты, с которыми Россия могла бы согласиться, тогда как другие вызвали критику и отрицательное отношение президента РФ. Работа шла по документам, переданным в Москву американцами некоторое время назад. Помощник президента РФ назвал встречу полезной и конструктивной, обсуждения будут продолжаться на уровне помощников.

Ушаков заявил, что Россия получила от США еще четыре варианта плана по Украине.

Ранее Владимир Путин отметил, что европейские страны вносят в американский мирный план по Украине поправки, которые заведомо неприемлемы для России. Президент подчеркнул: цель ЕС очевидна - сорвать переговоры своими предложениями, а затем возложить всю вину за провал на российскую сторону.