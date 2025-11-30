МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушаков: вопрос территорий обсуждался на встрече Путина и Уиткоффа

Также обсуждались перспективы экономического взаимодействия РФ и США.
Дима Иванов 03-12-2025 01:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Территориальные проблемы обсуждались в ходе встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, которая завершилась в Кремле. Об этом сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Компромисс по территориальному вопросу между Россией и США пока не найден, подчеркнул он. Ушаков назвал некоторые американские наработки по вопросу территорий «более-менее приемлемыми», их необходимо обсуждать. При этом часть предложенных в американских инициативах формулировок не подходят России.

«Это, действительно, один из важнейших вопросов», - подчеркнул Ушаков.

Вопрос территорий помощник президента назвал наиболее важным как для Москвы, так и для Вашингтона.

Ушаков подчеркнул, что Владимир Путин в ходе обсуждения отметил некоторые пункты, с которыми Россия могла бы согласиться, тогда как другие вызвали критику и отрицательное отношение президента РФ. Работа шла по документам, переданным в Москву американцами некоторое время назад. Помощник президента РФ назвал встречу полезной и конструктивной, обсуждения будут продолжаться на уровне помощников.

Ушаков заявил, что Россия получила от США еще четыре варианта плана по Украине.

Ранее Владимир Путин отметил, что европейские страны вносят в американский мирный план по Украине поправки, которые заведомо неприемлемы для России. Президент подчеркнул: цель ЕС очевидна - сорвать переговоры своими предложениями, а затем возложить всю вину за провал на российскую сторону.

#в стране и мире #Владимир Путин #Юрий Ушаков #Стивен Уиткофф #урегулирование на Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 