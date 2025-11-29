Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным успешными. Об этом он написал на своей странице в Facebook*.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», - говорится в сообщении.

Накануне венгерский премьер сообщил, что он вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же он поделился, что на встрече они будут обсуждать поставки энергоносителей.

Днем 28 ноября в Кремле состоялись переговоры Путина и Орбана. Во время приветствия президент РФ отметил, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться. Он добавил, что это дает возможность не только разговаривать, но и искать решения проблемы. Путин также отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.

На встрече венгерская сторона заявила, что готова предоставить площадку для переговоров по Украине. Президент России, в свою очередь, поблагодарил премьера Венгрии за готовность принять саммит Россия - США. Известно, что переговоры в Кремле длились около четырех часов. И прошли они в закрытом формате.

Кроме того, корреспонденту «Звезды» удалось поговорить с венгерскими журналистами. Она узнала, как в ЕС пытаются скрыть от людей «неправильное мнение»

