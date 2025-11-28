МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российско-венгерские переговоры в Кремле завершились

Они продлились почти четыре часа.
Гоар Хачатурян 28-11-2025 17:27
© Фото: Владимир Гердо, РИА Новости

Российско-венгерские переговоры в Москве завершились. Об этом сообщили в Кремле.

Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошла в закрытом формате. Переговоры продлились почти четыре часа.

Напомним, Орбан прилетел в Москву сегодня утром. Машина с флагом Венгрии въехала на территорию правительственного аэропорта Внуково-2 в 11 часов, сообщил корреспондент «Звезды». На ней премьер и прибыл в Кремль на переговоры.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча начнется после 13.00 по московскому времени. Он подчеркнул, что выхода к прессе после переговоров не будет.

По прибытии в Кремль Орбан поприветствовал Путина, начало встречи было публичным, основная часть проходила без камер. Глава государства заявил, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться, и отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.

В свою очередь венгерский премьер заявил, что страна готова выступить в качестве площадки для переговоров по Украине. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив.

#Россия #Путин #Кремль #переговоры #Венгрия #орбан
