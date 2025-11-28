Орбан заявил, что вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вылетел утром в пятницу в Москву, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры будут обсуждать поставки энергоносителей, рассказал он журналистам в аэропорту. Видео этой беседы размещено в соцсетях премьера.

«Планируется, что мы не только вылетим, но и прибудем в Москву, что из-за боевых действий не так просто, как обычно, и нам приходится многое обходить. Поэтому нам нужно вылететь в 4 утра, чтобы успеть на встречу, запланированную на сегодняшнее утро», - сказал Орбан.

Цель переговоров состоит в том, чтобы Венгрия могла и дальше обеспечивать энергоснабжение страны, добавил он. Глава кабинета отметил, что вокруг поставок углеводородов идет большая борьба по всей Европе, и цены постоянно растут. Это сказывается на домохозяйствах и на экономике Западной Европы.

Орбан напомнил, что в Венгрии самые низкие цены на энергоносители в Европе из-за доступа к более дешевой по сравнению с международными ценами нефти и газу из РФ. Ранее американцы ввели санкции против российских энергетических компаний. После этого венгерский премьер побывал в Белом доме и смог добиться от президента Дональда Трампа исключения из санкций. Теперь, по его словам, нужно договориться в Москве об энергоснабжении Венгрии по доступной цене на этот год и на следующий.

Орбану также задали вопрос о том, будет ли он обсуждать с российским лидером мирный план Трампа. Он ответил, что избежать этого «вряд ли получится». В Кремле пока не комментировали информацию о возможной встрече с венгерским премьером.