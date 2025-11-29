В первые годы украинского кризиса европейская пропаганда приносила высокие результаты, люди действительно верили в образ врага в лице России. Сегодня же среди европейцев наблюдается некое отрезвление, даже стремление увидеть альтернативные новости. Корреспондент «Звезды» поговорила с венгерскими журналистами и узнала, как в ЕС пытаются скрыть от людей «неправильное мнение».

«Россия - это прекрасная страна с прекрасными городами. Кроме этого, люди - доброжелатели, открытые», - начал главный редактор портала Moszkvater Габор Штир.

Габор Штир - выпускник МГИМО. В 1990-х годах он работал в Москве, возглавлял корпункт крупного венгерского информационного издания. Сегодня Штир главный редактор портала о славянском мире и постсоветском пространстве.

Кроме этого, он постоянный эксперт Валдайского клуба. Ему не раз удавалась задать вопрос президенту России Владимиру Путину, в этом году не исключение. По его словам, за эти три года Россия стала чувствовать себя самоувереннее.

Таких людей как Штир, кто против открытого военного столкновения между Россией и Евросоюзом, много. Например, Константин Хидегкути - представитель молодого поколения венгров. В журналистику пришел пять лет назад, чтобы, как он сам говорит, «доносить людям правду». В Москву приехал и как турист, и как блогер, показывал европейцам все как есть. А те и не верили, неужели это и правда Россия.

«Меня раздражало, что все вокруг разгоняют мифы про русских, повторяют одно и тоже, прямо до винтиков и гаечек все закручено, у меня была цель - все это разрушить и опровергнуть», - сказал Хидегкути, отвечая на вопрос об интересе к России.

По его словам, он видит в России «много душевности и радушия». Политический обозреватель изданий Ultrahang также рассказал, что когда в первый раз попал в Москву, было ощущение, что «находишься в столице огромной Империи». Хидегкути знакомился с людьми и понимал, насколько они открытые и дружелюбные.

На политическом треке Москва открыта и к диалогу и сотрудничеству с Евросоюзом, о чем ни раз говорил президент России. Венгрия и Словакия - единственные страны объединения, кто отвечает взаимностью. Такие персоны, как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, обещают сократить «непокорным» странам бюджет. Кроме этого, и на словацкого лидера Роберта Фицо, и на президента Венгрии Виктора Орбана готовили покушения. Все из-за того, что они не хотят ни Украину вооружать, ни с Россией воевать, ни свои законы под ЕС менять.

«В социальных сетях меня заблокировали только за мои идеи и высказывания. Например за то, что я поддерживаю семейные ценности и союзы исключительно между мужчинами и женщинами. А еще Европейский суд нас решил оштрафовать, мы платим один миллион евро в день, потому что не соблюдаем их миграционную политику и не пускаем к себе мигрантов. Вот такими методами они с нами борются», - отметил председатель партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, рассказав о давлении в ЕС на людей, которые пытаются отстоять свое мнение.

Ласло Тороцкаи - лидер партии «Наша Родина». Один из самых молодых и популярных политиков Венгрии. Миссия партии во многом противоречит так называемым «европейским ценностям». Во внешней политике они в особенности поддерживают линию премьер-министра Орбана.

«Наши энергетические проекты очень важны. Например, проект "Пакш-2", а также совместное с Россией строительство АЭС. Это принесет большую прибыль в наш бюджет, усилит наш энергетический суверенитет. Мы сами сможем экспортировать энергию. При желании правительства наши граждане смогут платить за коммунальные услуги гораздо меньше, чем жители соседних европейских стран», - сказал Тороцкаи, комментируя важность отношений между Россией и Венгрией.

Несколько недель назад Тороцкаи, находясь в Сочи, передал заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву документ о нарушении украинскими властями прав венгров и русинов в Закарпатье. Венгерский политик предложил включить этот вопрос в повестку дня будущих переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Когда я передавал эти бумаги господину Медведеву, у него была очень положительная реакция. Видно было, что человек заинтересован в решении этой проблемы. Точно такой же документ, но уже на английском языке я передал представителям европейских партий в Страсбурге. В Евросовете, и по их лицам было видно, что им эти неинтересно, им это не нужно! И для меня это стало таким контрастом на фоне реакции господина Медведева», - добавил он, рассказывая про реакцию Медведева на документ.

Вот и раскрылась наглядная разница в подходах российских и европейских политиков. Одни борются за права человека, другие - за собственную выгоду.

«Несколько дней мы работаем в Будапеште. Никаких претензий к нам, как к российским журналистам не возникало. Наоборот, подскажут и покажут, и даже вспомнят пару слов на русском языке. Некоторые даже шутят: Венгрия, как отдельный остров в Европе, где нет засилий мигрантов, где уютно, спокойно», - заключил Штир, подчеркнув важность таких теплых и доверительных отношений между Россией и Венгрией.

Напомним, сегодня утром Орбан прилетел в Москву. Машина с флагом Венгрии въехала на территорию правительственного аэропорта Внуково-2 в 11 часов. На ней премьер и прибыл в Кремль на переговоры.

По прибытии в Кремль Орбан поприветствовал Путина. Начало встречи было публичным, основная часть проходила без камер. Глава государства заявил, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться, и отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.