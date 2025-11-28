МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине

Владимир Путин поблагодарил Виктора Орбана за готовность принять саммит Россия - США.
Владимир Рубанов 28-11-2025 14:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив.

Владимир Путин отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу. Президент России поблагодарил премьера Венгрии за готовность принять саммит Россия - США.

«Если в ходе переговоров с США дело дойдет до использования Будапешта в качестве места для саммита, я буду рад», - заявил российский лидер.

Премьер-министр Венгрии 28 ноября прилетел в Москву для встречи с президентом России. Основной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество, обеспечение Венгрии энергоснабжением на зиму и следующий год по доступной цене. Орбан также отметил, что на встрече, вероятно, будет обсуждаться вопрос урегулирования на Украине.

