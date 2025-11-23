Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль, совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что лишь начало будет открытым, выхода к прессе не планируется.

Орбан заявил о том, что отправляется в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным сегодня утром, об этом он написал в своих социальных сетях. Венгерский премьер также отметил, что маршрут сложный, из-за чего вылет был запланирован на 4 утра.

С его слов, целью поездки является обсуждение вопроса об обеспечении энергоснабжения Венгрии. Ранее США ввели санкции против российских энергетических компаний, но Орбан добился исключения для страны.

На вопрос об обсуждении миротворческого проекта США по урегулированию на Украине Орбан ответил, что это тоже, скорее всего, войдет в повестку. Он сказал, что избежать этого «вряд ли получится».