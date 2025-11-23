МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Виктор Орбан приехал в Кремль

Цель переговоров - обеспечение энергоснабжения Венгрии.
Гоар Хачатурян 28-11-2025 13:15
© Фото: Telegram/news_kremlin

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Кремль, совсем скоро начнутся российско-венгерские переговоры. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что лишь начало будет открытым, выхода к прессе не планируется.

Орбан заявил о том, что отправляется в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным сегодня утром, об этом он написал в своих социальных сетях. Венгерский премьер также отметил, что маршрут сложный, из-за чего вылет был запланирован на 4 утра.

С его слов, целью поездки является обсуждение вопроса об обеспечении энергоснабжения Венгрии. Ранее США ввели санкции против российских энергетических компаний, но Орбан добился исключения для страны.

На вопрос об обсуждении миротворческого проекта США по урегулированию на Украине Орбан ответил, что это тоже, скорее всего, войдет в повестку. Он сказал, что избежать этого «вряд ли получится».

#Россия #Кремль #переговоры #Венгрия #орбан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 