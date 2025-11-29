МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США после стрельбы у Белого дома перестали принимать прошения об убежищах

Несколько дней назад рядом с Белым домом в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой погибла сотрудница американской Нацгвардии.
Виктория Бокий 29-11-2025 03:05
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

В США приостановили принятие решений по всем прошениям о предоставлении убежища после стрельбы в центре Вашингтона. Об этом сообщают местные иммиграционные власти.

«Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) приостановила принятие всех решений о предоставлении убежища до тех пор, пока мы не обеспечим максимально возможную проверку и скрининг каждого иностранца. Безопасность американского народа всегда превыше всего», - говорится в заявлении главы американской службы гражданства и иммиграции Джозефа Эдлоу.

Напомним, несколько дней назад рядом с Белым домом в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой погибла сотрудница американской Нацгвардии. Еще один военнослужащий находится в критическом состоянии, по словам шефа Пентагона Пита Хегсета.

Через несколько часов после случившегося ФБР установило личность открывшего стрельбу в центре американской столицы. Генпрокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро на пресс-конференции сообщила, что 29-летний обвиняемый в стрельбе у Белого дома ехал на машине в Вашингтон через всю страну. Известно, что стрелок был уроженцем Афганистана. Он проживал в городе Беллингхем округа Уотком со своей женой и пятью детьми.

По данным Fox News, афганец Рахманулла Лаканвал, который стрелял в бойцов Нацгвардии в Вашингтоне, проходил проверку в ЦРУ и был «чист по всем пунктам». Ранее он и вовсе работал в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) в Афганистане.

#стрельба #сша #Вашингтон #прошение об убежище #иммиграционная служба
