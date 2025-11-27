МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хегсет: раненые нацгвардейцы США находятся в критическом состоянии

В центре Вашингтона произошла стрельба. Преступником оказался гражданин Афганистана.
Екатерина Пономарева 27-11-2025 07:26
© Фото: Saquan Stimpson, Cnp, Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал здоровье двух нацгвардейцев США. По его словам, они получили ранения в Вашингтоне и сейчас находятся в критическом состоянии. Трансляцию заявления опубликовали в соцсети X министерства войны США.

В Вашингтон дополнительно будут отправлены 500 нацгвардейцев, добавил Хегсет. Ранее недалеко от Белого дома произошла стрельба на пересечении 17-й и 1-й улиц. В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе два нацгвардейца.

Преступника уже задержали местные правоохранительные органы. Оказалось, что стрельбу начал гражданин Афганистана  Рахманулл Лаканвал. Ему 29 лет. В 2021 году он приехал в США.

Федеральное бюро расследований рассматривает стрельбу у Белого дома как возможный акт терроризма, сообщает телеканал NBC. На данный момент мотив преступника не установлен. 

