Двоих служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе недалеко от Белого дома

«Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома. Состояние военных неизвестно», - указано в материале.

Уточняется, что стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц. Полиция уже задержала подозреваемого. При стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец. На данный момент состояние военных неизвестно.

Президент США Дональд Трамп еще в августе поручил развернуть войска Нагвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью. С его слов, «Это единственный язык, который преступники понимают».

Американский лидер впервые заявил о возможности отправки Национальной гвардии в Вашингтон из-за роста преступности и нападения на бывшего сотрудника Департамента государственной эффективности Эдварда Користина.

Трамп также распорядился увеличить присутствие федеральных сил в городе. Он перевел местную полицию под прямое управление федеральных властей. Кроме того, глава Белого дома выразил готовность ввести в Вашингтон войска при необходимости и упомянул планы по наведению порядка в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.