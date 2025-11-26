МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Двоих служащих Нацгвардии США ранили при стрельбе недалеко от Белого дома

Полиция уже задержала подозреваемого.
Дарья Ситникова 26-11-2025 23:25
© Фото: X/KellieMeyerNews © Видео: X/KellieMeyerNews

Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения недалеко от Белого дома. Об этом сообщил Associated Press, ссылаясь на источники.

«Двое служащих Национальной гвардии США получили огнестрельные ранения неподалеку от Белого дома. Состояние военных неизвестно», - указано в материале.

Уточняется, что стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц. Полиция уже задержала подозреваемого. При стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец. На данный момент состояние военных неизвестно.

Президент США Дональд Трамп еще в августе поручил развернуть войска Нагвардии в Вашингтоне для борьбы с преступностью. С его слов, «Это единственный язык, который преступники понимают».

Американский лидер впервые заявил о возможности отправки Национальной гвардии в Вашингтон из-за роста преступности и нападения на бывшего сотрудника Департамента государственной эффективности Эдварда Користина.

Трамп также распорядился увеличить присутствие федеральных сил в городе. Он перевел местную полицию под прямое управление федеральных властей. Кроме того, глава Белого дома выразил готовность ввести в Вашингтон войска при необходимости и упомянул планы по наведению порядка в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

#стрельба #сша #Вашингтон #Национальная гвардия #полиция #пострадавшие
