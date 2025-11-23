МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Генпрокурор: вашингтонский стрелок проехал на машине всю страну

Уточняется, что подозреваемый является уроженцем Афганистана, где он сотрудничал с «партнерскими силами» США, в Америку он приехал в 2021 году.
Сергей Дьячкин 27-11-2025 19:38
© Фото: Franziska Spiecker, dpa, Global Look Press

29-летний обвиняемый в стрельбе у Белого дома ехал на машине в Вашингтон через всю страну. Об этом сообщила генпрокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро на пресс-конференции.

Уточняется, что стрелок был уроженцем Афганистана. Он проживал в городе Беллингхем, округ Уотком, штат Вашингтон, со своей женой и пятью детьми. Для того, чтобы попасть на место преступления, ему пришлось пересечь весь материк.

ФБР занимается проверкой возможной связи между подозреваемым и террористическими организациями за пределами США. Глава федерального бюро Кэш Патель отметил, что в прошлом подозреваемый сотрудничал «с партнерскими силами в Афганистане».

Пирро в ходе пресс-конференции сообщила, что Рахманулла Лаканвал прибыл из Афганистана в 2021 году. Стрельба с его участием случилась около 15 часов по местному времени (23 часа по московскому времени) недалеко от резиденции американского президента. Подозреваемый был оперативно задержан полицейскими. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца.

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в центре Вашингтона террором и преступлением против человечности. В результате стрельбы пострадали несколько человек. ФБР расследует стрельбу как возможный акт международного терроризма. Предполагается, что атака на нацгвардейцев могла быть организована террористической организацией.

#сша #расследование #Дональд Трамп #Белый дом #Вашингтон #ФБР #подозреваемый #штат вашингтон #Кэш Патель
