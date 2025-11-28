МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стрелявший в Вашингтоне афганец прошел проверку ЦРУ и «был чист»

Биография преступника не вызвала никаких подозрений у сотрудников ведомства.
Екатерина Пономарева 28-11-2025 10:21
© Фото: Kyle Mazza, Global Look Press

Гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который стрелял в бойцов Нацгвардии в Вашингтоне, проходил проверку в ЦРУ. Он оказался «чист по всем пунктам». Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

Преступник ранее работал в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) в Афганистане. При переезде в США в 2021 году он проходил проверку. Его биография не вызвала никаких подозрений у сотрудников ведомства. По данным телеканала, в 2025 году администрация президента США Дональда Трампа удовлетворила его ходатайство о предоставлении убежища в Америке.

В центре Вашингтона 26 ноября гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал открыл огонь по людям. Расстояние от места инцидента до Белого дома составляло около 300 метров. Дональд Трамп распорядился проверить всех граждан Афганистана, которые въехали на американскую территорию при администрации бывшего президента Джо Байдена, следует из видеообращения.

В результате стрельбы пострадали бойцы Нацгвардии США. Одна из них, 20-летняя Сара Бекстром, скончалась от полученных ранений в больнице, по данным BBC.

#в стране и мире #стрельба #ЦРУ #Афганистан #Вашингтон
