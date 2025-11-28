Трамп: пострадавшая при атаке в Вашингтоне сотрудница Нацгвардии умерла

Пострадавшая при стрельбе в Вашингтоне сотрудница Нацгвардии умерла в больнице. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Сара Бекстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев, она только что скончалась. Ее больше нет с нами», - сказал американский лидер, обращаясь к военным по случаю Дня благодарения.

Трамп также сообщил, что второй раненный все еще остается в тяжелом состоянии. Напомним, вчера произошла стрельба недалеко от резиденции американского президента. Подозреваемого оперативно задержали полицейские.

Известно, что 29-летний стрелок - Рахманулла Лаканвал, уроженец Афганистана, переехал в Соединенные Штаты в 2021 году. Он проживал в городе Беллингхем, округ Уотком, штат Вашингтон, со своей женой и пятью детьми. Для того, чтобы попасть на место преступления, ему пришлось пересечь весь материк.

Трамп назвал атаку на нацгвардейцев террором и преступлением против человечности. ФБР расследует стрельбу как возможный акт международного терроризма. Глава Пентагона Пит Хегсет после произошедшего заявил, что в Вашингтон дополнительно будут отправлены 500 нацгвардейцев.