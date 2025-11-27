МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФБР будет расследовать стрельбу у Белого дома как возможный теракт

Со слов американских правоохранителей, подозреваемый является гражданином Афганистана.
Виктория Бокий 27-11-2025 03:10
© Фото: ТРК «Звезда»

Федеральное бюро расследований будет расследовать стрельбу у Белого дома как возможный акт терроризма. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США.

Со слов официальных лиц, подозреваемый является гражданином Афганистана. Как передает телеканал, раз за разом появляются новые детали расследования этого дела.

На данный момент местные правоохранители продолжают устанавливать данные о задержанном. Пока мотив его преступления не установлен.

Напомним, несколько часов назад в Вашингтоне рядом с Белым домом произошла стрельба, в результате которой два нацгвардейца получили смертельные ранения. На произошедшее уже отреагировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что человек, который стрелял в бойцов, понесет суровое наказание.

#Теракт #стрельба #сша #расследование #ФБР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 