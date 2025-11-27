ФБР будет расследовать стрельбу у Белого дома как возможный теракт

Федеральное бюро расследований будет расследовать стрельбу у Белого дома как возможный акт терроризма. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей правоохранительных органов США.

Со слов официальных лиц, подозреваемый является гражданином Афганистана. Как передает телеканал, раз за разом появляются новые детали расследования этого дела.

На данный момент местные правоохранители продолжают устанавливать данные о задержанном. Пока мотив его преступления не установлен.

Напомним, несколько часов назад в Вашингтоне рядом с Белым домом произошла стрельба, в результате которой два нацгвардейца получили смертельные ранения. На произошедшее уже отреагировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он добавил, что человек, который стрелял в бойцов, понесет суровое наказание.