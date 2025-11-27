Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в Вашингтоне террором

Президент США Дональд Трамп назвал атаку на нацгвардейцев в центре Вашингтона террором и преступлением против человечности. В результате стрельбы в Штатах пострадали несколько человек.

Ранее сообщалось, что ФБР расследует стрельбу как возможный акт международного терроризма. Предполагалось, что атака на нацгвардейцев могла быть устроена террористической организацией, пишет ABC News.

Напомним, в центре Вашингтона на пересечении 17-й и 1-й улиц преступник начал стрельбу. В результате два нацгвардейца получили огнестрельные ранения. Они находятся в критическом состоянии, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Стрелявшего уже задержали местные правоохранительные органы. Им оказался гражданин Афганистана Рахманулл Лаканвал. В США 29-летний преступник приехал в 2021 году.