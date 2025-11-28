МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 94

Информации о пострадавших россиянах не поступало
Дарья Ситникова 28-11-2025 02:35
© Фото: IMAGOKobe Li, www.imago-images.de, Global Look Press

Число погибших при сильном пожаре в Гонконге выросло до 94 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на пожарную службу мегаполиса.

«Число погибших в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге возросло до 94», - говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 83 погибших при пожаре в Гонконге. Число пострадавших достигает до 100. По последним данным, около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести и минимум 62 заблокированы в зданиях горящего жилого комплекса.

Пожар вспыхнул вчера, 27 ноября, в комплексе высотных зданий «Ван Фук Корт» в районе Тай По Новых Территорий Гонконга. В качестве первоначальной причины трагедии пока что называется возгорание бамбуковых строительных лесов, установленных на домах для проведения косметического ремонта.

Кроме этого, в Полиции Гонконга сообщили, что в зданиях были установлены защитные сетки, пленка и пенополистирол для герметизации окон, несоответствующие пожарным нормам. Правоохранительные органы уже задержали по этому делу трех человек: два руководителя компании, которая проводила ремонт зданий, а также инженер-консультант.

Сообщалось, что в комплексе расположены почти две тысячи квартир. Само население ЖК составляет примерно четыре тысячи человек. Большинство жителей комплекса спасатели вывели из горящих зданий.

Президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией. Российский лидер попросил председателя Китайской Народной Республики передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также президент России пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

#Китай #пожар #Путин #Гонконг #полиция #Задержание #пострадавшие
