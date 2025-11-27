Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 83

До 83 человек выросло число погибших при пожаре в Гонконге. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По последним данным, около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести и минимум 62 заблокированы в зданиях горящего жилого комплекса Wang Fuk Court. Ранее сообщалось, что число погибших выросло до 55 человек, включая одного из пожарных.

По предварительным данным, полиция обнаружила легковоспламеняющийся пенополистирол. Им были закрыты проемы лифтов на каждом этаже. Это, по словам властей, привело к быстрому распространению огня внутри зданий.

Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности. В качестве первоначальной причины трагедии называли возгорание бамбуковых строительных лесов, установленных на домах для проведения косметического ремонта.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в Гонконге. Обращение российского лидера было опубликовано на сайте Кремля. Президент пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.