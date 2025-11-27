МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 83

Около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести и минимум 62 заблокированы в зданиях горящего жилого комплекса Wang Fuk Court.
Сергей Дьячкин 27-11-2025 19:58
© Фото: Kobe Li, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

До 83 человек выросло число погибших при пожаре в Гонконге. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

По последним данным, около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести и минимум 62 заблокированы в зданиях горящего жилого комплекса Wang Fuk Court. Ранее сообщалось, что число погибших выросло до 55 человек, включая одного из пожарных.

По предварительным данным, полиция обнаружила легковоспламеняющийся пенополистирол. Им были закрыты проемы лифтов на каждом этаже. Это, по словам властей, привело к быстрому распространению огня внутри зданий.

Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности. В качестве первоначальной причины трагедии называли возгорание бамбуковых строительных лесов, установленных на домах для проведения косметического ремонта.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в Гонконге. Обращение российского лидера было опубликовано на сайте Кремля. Президент пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

#кнр #Гонконг #пожарные #спасательные работы #жилой комплекс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 