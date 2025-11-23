Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 44

Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 человек, еще 45 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пожарная служба города.

Уточняется, что число пострадавших возросло до 100. Полиция Гонконга задержала трех человек по этому делу. Это два руководителя компании, которая проводила ремонт зданий, а также инженер-консультант.

Представитель полиции сообщил, что в зданиях были установлены защитные сетки, пленка и пенополистирол для герметизации окон, несоответствующие пожарным нормам.

Пожар вспыхнул в комплексе высотных зданий «Ван Фук Корт» в районе Тай По Новых Территорий Гонконга. Пламя охватило строительные леса, которые сделаны из бамбука. Они были установлены на зданиях для проведения косметического ремонта.

Сообщалось, что в комплексе расположены почти две тысячи квартир. Само население ЖК составляет примерно четыре тысячи человек. Большинство жителей комплекса спасатели вывели из горящих зданий.

Власти присвоили пожару самый высокий уровень тревоги - пятый. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году.