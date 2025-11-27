МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 60 человек остаются запертыми в горящих высотках в Гонконге

Погибли 55 человек, включая пожарного.
Владимир Рубанов 27-11-2025 14:14
© Фото: Vernon Yuen, Keystone Press Agency, Global Look Press

Около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести и по меньшей мере 62 заблокированы в горящем жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, пишет газета South China Morning Post.

Последнее число означает количество вызовов о помощи, которые получили пожарные. Пока они не могут добраться до этих людей. Спасательные работы продолжаются на фоне пламени, которое охватывает верхние этажи трех зданий.

Погибли 55 человек, включая пожарного. Ранее сообщалось о 44 жертвах. Около 80 находятся в больнице, 15 из них в критическом состоянии.

Пожары в четырех из семи зданий потушены, а огонь в оставшихся трех удалось взять под контроль. В настоящее время ведутся полномасштабные спасательные работы и пострадавших все еще достают из зданий.

По предварительным данным, сотрудники полиции обнаружили легковоспламеняющийся пенополистирол, которым были закрыты проемы лифтов на каждом этаже. Это, по словам властей, привело к быстрому распространению огня внутри зданий. Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности.

На кадрах с места было видно, как бамбуковые леса возле нескольких квартир сначала быстро вспыхивают спиральным пламенем, а потом полностью загораются. Их установили на зданиях для проведения косметического ремонта.

#Китай #в стране и мире #пожар #Гонконг #Ремонт #Wang Fuk Court
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 