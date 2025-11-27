Более 60 человек остаются запертыми в горящих высотках в Гонконге

Около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести и по меньшей мере 62 заблокированы в горящем жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге, пишет газета South China Morning Post.

Последнее число означает количество вызовов о помощи, которые получили пожарные. Пока они не могут добраться до этих людей. Спасательные работы продолжаются на фоне пламени, которое охватывает верхние этажи трех зданий.

Погибли 55 человек, включая пожарного. Ранее сообщалось о 44 жертвах. Около 80 находятся в больнице, 15 из них в критическом состоянии.

Пожары в четырех из семи зданий потушены, а огонь в оставшихся трех удалось взять под контроль. В настоящее время ведутся полномасштабные спасательные работы и пострадавших все еще достают из зданий.

По предварительным данным, сотрудники полиции обнаружили легковоспламеняющийся пенополистирол, которым были закрыты проемы лифтов на каждом этаже. Это, по словам властей, привело к быстрому распространению огня внутри зданий. Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности.

На кадрах с места было видно, как бамбуковые леса возле нескольких квартир сначала быстро вспыхивают спиральным пламенем, а потом полностью загораются. Их установили на зданиях для проведения косметического ремонта.