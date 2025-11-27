Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за трагедии в Гонконге

Президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в Гонконге. Обращение российского лидера было опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в специальном административном районе Гонконг», - говорится в открытом письме Путина.

Президент России попросил председателя Китайской Народной Республики передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также Путин пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число погибших выросло до 55 человек, включая одного из пожарных. Около 280 человек до сих пор числятся пропавшими без вести и по меньшей мере 62 заблокированы в горящем жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге. Последнее число означает количество вызовов о помощи, которые получили пожарные. Пока они не могут добраться до этих людей.

По предварительным данным, полиция обнаружила легковоспламеняющийся пенополистирол. Им были закрыты проемы лифтов на каждом этаже. Это, по словам властей, привело к быстрому распространению огня внутри зданий. Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности. В качестве первоначальной причины трагедии называли возгорание бамбуковых строительных лесов, установленных на домах для проведения косметического ремонта.