Не менее 13 человек заперты в горящем жилом комплексе в Гонконге

Сообщается о как минимум четырех погибших. Девять пострадавших госпитализированы, состояние троих критическое.
Сергей Дьячкин 26-11-2025 15:46
В горящем жилом комплексе в Гонконге остаются 13 человек, в том числе двое детей. Об этом заявили городские власти.

По официальным данным, из-за сильного пожара, охватившего ЖК, погибли четыре человека. Девять пострадавших увезли в больницы. Уточняется, что состояние троих из них критическое.

Власти присвоили пожару самый высокий уровень тревоги - пятый. Огнем охвачены несколько высотных зданий жилого комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По. Он расположен на Новых территориях Гонконга, это самая большая часть административного района, к ней относится все, кроме самого острова Гонконг и полуострова Коулун.

Жилой комплекс состоит из восьми строений, в каждом из которых почти 2 000 квартир. По сообщению властей, большинство жителей комплекса спасатели вывели из горящих зданий.

Согласно предварительным данным, пожар начался с возгорания в местном караоке-баре. Огонь стремительно перекинулся на строительные леса, сделанные из бамбука. Они были установлены вокруг зданий комплекса для проведения косметического ремонта. Гонконгские пожарные используют водяные пушки, заливая пламя.

#в стране и мире #Гонконг #происшествия #строительные леса #пожарные #жилой комплекс
