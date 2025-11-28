МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин принял Орбана в Кремле

Российский лидер отметил, что отношения РФ и Венгрии продолжают развиваться, несмотря на все сложности.
Гоар Хачатурян 28-11-2025 13:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле. Начались двусторонние переговоры.

Во время приветствия Путин отметил, что российско-венгерские отношения продолжают развиваться. И это несмотря на то, что взгляды сторон не всегда совпадают, подчеркнул президент.

«Наши взгляды на какие-то вещи, в том числе по международной повестке, могут не совпадать, но у нас сложилась такая атмосфера, которая позволяет нам откровенно обсуждать вопросы», - сказал глава государства.

Он добавил, что это дает возможность не только разговаривать, но и искать решения проблемы. Путин также отметил взвешенную позицию Орбана по украинскому вопросу.

Президент заявил, что отношения Москвы и Будапешта основаны сейчас на прагматизме и «на самом лучшем из того, что было» в их истории. Российский лидер не исключил, что предстоящие переговоры РФ и США приведут к проведению саммита в Будапеште.

Напомним, Виктор Орбан вылетел в Москву сегодня утром. Он сообщил, что на переговорах с Владимиром Путиным будет обсуждаться обеспечение энергоснабжения Венгрии.

