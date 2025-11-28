МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков рассказал подробности о встрече Путина и Орбана

Выхода к прессе после переговоров не планируется.
Владимир Рубанов 28-11-2025 12:17
© Фото: IMAGO, Emmanuele Contini, Global Look Press

Переговоры Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начнутся после 13.00 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что вначале будет небольшая открытая часть. Выхода к прессе после переговоров не планируется.

Венгерский премьер утром в пятницу заявил, что отправляется в Москву на переговоры с Путиным. Из-за сложного маршрута Орбану пришлось вылететь в 4 утра.

По его словам, основная цель переговоров - обеспечение энергоснабжения Венгрии. Ранее американцы ввели санкции против российских энергетических компаний. Орбан добился исключения для Венгрии во время визита в Белый дом. По его словам, теперь нужно договориться о доступной цене на нефть и газ на этот и следующий год.

Кроме того, Орбану задали вопрос о мирном плане Трампа. Он ответил, что избежать обсуждения этого плана вряд ли получится. Позже в Кремле сообщили, что США передали Москве параметры согласованного с Киевом в Женеве плана.

#Москва #Кремль #Владимир Путин #Виктор Орбан #встреча
