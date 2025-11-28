Автомобиль с флагом Венгрии въехал на территорию Внуково-2

Автомобиль с флагом Венгрии въехал на территорию правительственного аэропорта Внуково-2, сообщил корреспондент «Звезды». Это произошло на фоне сообщений о визите в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее он сообщил, что летит в Россию и рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу запланирована встреча лидеров.

Перед вылетом венгерский премьер рассказал, что собирается обсудить в Москве поставки нефти и газа до конца 2025 года и в 2026 году. Он отметил, что российские энергоносители позволяют Венгрии сохранять самые низкие цены в Европе.

Кроме того, Орбан допустил, что обсудит с Путиным мирный план американского президента Дональда Трампа. Ранее российский лидер заявил, что это предложение может стать основой долгосрочного урегулирования. Будапешт рассматривается как столица возможного будущего саммита президентов России и США.