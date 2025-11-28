МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автомобиль с флагом Венгрии въехал на территорию Внуково-2

Ранее Виктор Орбан сообщил, что летит в Россию и рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным.
Владимир Рубанов 28-11-2025 11:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Автомобиль с флагом Венгрии въехал на территорию правительственного аэропорта Внуково-2, сообщил корреспондент «Звезды». Это произошло на фоне сообщений о визите в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее он сообщил, что летит в Россию и рассчитывает провести переговоры с Владимиром Путиным. Позже пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что в пятницу запланирована встреча лидеров.

Перед вылетом венгерский премьер рассказал, что собирается обсудить в Москве поставки нефти и газа до конца 2025 года и в 2026 году. Он отметил, что российские энергоносители позволяют Венгрии сохранять самые низкие цены в Европе.

Кроме того, Орбан допустил, что обсудит с Путиным мирный план американского президента Дональда Трампа. Ранее российский лидер заявил, что это предложение может стать основой долгосрочного урегулирования. Будапешт рассматривается как столица возможного будущего саммита президентов России и США.

#Аэропорт #Венгрия #наш эксклюзив #Внуково
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 