Разрушительный пожар в Лос-Анджелесе сняли с борта МКС

Роскосмос опубликовал фотографии разрушительного природного пожара, который в эти дни бушует в Калифорнии. Объятый пламенем Лос-Анджелес с орбиты сфотографировал космонавт Александр Горбунов. На его снимках виден масштаб стихии. Общая площадь пожаров превысила 1 300 гектаров.

Метеорологи связывают столь стремительное распространение огня с ветреной и сухой погодой. В штате несколько месяцев не было дождя. Федеральные власти объявили режим масштабного стихийного бедствия.

Напомним, пожары начались 7 января. В огне оказался один из самых престижных районов города, где расположены виллы знаменитостей и политиков. Пожарные службы оказались не готовы, сгорели десятки домов, количество жертв огня достигло шести человек. Многие из них до сих пор не опознаны.

Тем временем стало известно, что калифорнийские погорельцы не получат компенсационных выплат. Незадолго до начала пожаров страховые компании перестали предоставлять полисы, покрывающие утрату имущества из-за возгорания. Это произошло за две недели до ЧП. Теперь местным жителям придется восстанавливать дома за собственный счет. То что не все смогут рассчитывать на страховку, ранее подтвердила вице-президент Камала Харрис.