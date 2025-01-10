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Харрис: не все пострадавшие от пожаров в Калифорнии получат выплаты

Вице-президент добавила, что вопрос страховых выплат отдельных семей необходимо поднять в правительстве, и выразила надежду, что проблему решат.
Елизавета Кондрикова 2025-01-10 02:44:57
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency Globallookpress

Не все американцы, потерявшие свои дома в лесных пожарах в Лос-Анджелесе или находящиеся в зоне риска, смогут получить страховые выплаты из-за отсутствия страховки, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе брифинга по теме.

«К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали, что только задержит или наложит дополнительную нагрузку на их восстановление. И я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять», - сказала Харрис.

Она выразила надежду, что вопрос страховых полисов пострадавших семей будет решена. Одновременно с этим президент США Джо Байден пообещал, что ликвидация последствий пожаров будет на 100% покрыта за счет средств федерального бюджета в течение следующих шести месяцев.

Напомним, ранее Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии на фоне сильнейших в истории региона пожаров. К данному моменту число погибших составляет шесть человек, десятки пострадали.

По данным Financial Times, потери страховых компаний штата могут достичь $20 млрд, а сам ущерб от пожаров превысил $50 млрд.

#сша #Джо Байден #Калифорния #лос-анджелес #Камала Харрис #пожары #страховка #ущерб
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