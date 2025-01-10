Харрис: не все пострадавшие от пожаров в Калифорнии получат выплаты

Не все американцы, потерявшие свои дома в лесных пожарах в Лос-Анджелесе или находящиеся в зоне риска, смогут получить страховые выплаты из-за отсутствия страховки, заявила вице-президент США Камала Харрис в ходе брифинга по теме.

«К сожалению, многие страховые компании отменили страховку для многих семей, которые пострадали, что только задержит или наложит дополнительную нагрузку на их восстановление. И я думаю, что это важная проблема, которую необходимо поднять», - сказала Харрис.

Она выразила надежду, что вопрос страховых полисов пострадавших семей будет решена. Одновременно с этим президент США Джо Байден пообещал, что ликвидация последствий пожаров будет на 100% покрыта за счет средств федерального бюджета в течение следующих шести месяцев.

Напомним, ранее Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии на фоне сильнейших в истории региона пожаров. К данному моменту число погибших составляет шесть человек, десятки пострадали.

По данным Financial Times, потери страховых компаний штата могут достичь $20 млрд, а сам ущерб от пожаров превысил $50 млрд.