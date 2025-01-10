Миллионы ошибочных призывов к эвакуации разослали в Лос-Анджелесе

Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке. Об этом сообщил директор окружного управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Макгоуэн.

«Приказ об эвакуации жителей в районе пожара "Кеннет", который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов», - приводит слова Макгоуэна телеканал CBS News.

По его данным, сообщение предназначалось жителям городов Калабасас и Агура-Хиллз, а также населению Уэст-Хиллз.

Обязательные приказы об эвакуации разосланы десяткам тысяч жителей Лос-Анджелеса, где уже несколько дней бушуют природные пожары. Ресурсы спасателей ограниченны и позволяют бороться с одним-двумя крупными пожарами. К такому стихийному бедствию местные службы оказались не готовы, признали чиновники.

Ситуацию усугубляют сильные ветра и отсутствие осадков. Пламя подбирается к жилым домам, многие из них уже сгорели. Данные пожары уже названы сильнейшими в истории Лос-Анджелеса, огнем объяты десятки тысяч гектаров. Приблизительный ущерб от ЧС почти $50 млрд.

Между тем количество погибших в результате пожаров в Лос-Анджелесе достигло шести человек. Личность некоторых не установлена.