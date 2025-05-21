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Число жертв при пожарах в Лос-Анджелесе увеличилось до шести

Накануне Джо Байден объявил режим масштабного действия в Калифорнии.
Ирина Егорова 2025-05-21 05:12:43
© Фото: Michael Ho Wai LeeKeystone Press Agency, Globallookpress

Количество погибших в пожарах в Лос-Анджелесе достигло шести человек, сообщает CNN.  

Огонь унес жизнь жителя Малибу. Это первый погибший в пожаре в этом городе. Предыдущие пять жертв обнаружили в Лос-Анджелесе. Спасатели сообщают, что погибших может быть больше. 

«Хотя личность погибшего пока не установлена, эта трагическая новость тяжким грузом лежит на наших сердцах», — сообщил мэр Малибу Даг Стюарт.

Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, утром 7 января в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где находятся виллы голливудских актеров, вспыхнул крупный лесной пожар. Калифорнийские власти были вынуждены ввести режим ЧС. Более 30 тысяч жителей покинули свои дома, около 5 000 строений сгорели.

Пожары уже назвали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса. Сильный ветер и сухая погода осложняют их тушение. Байден объявил режим масштабного бедствия в регионе. Ущерб от пламени оценили более чем в 50 миллиардов долларов.

#пожар #сша #лос-анджелес #жертвы #погибшие
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