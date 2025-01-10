В Калифорнии до начала пожаров перестали страховать от возгораний

В Калифорнии многие домовладельцы, пострадавшие от разрушительных природных пожаров, не получат выплаты. Незадолго до произошедшего страховые компании перестали предоставлять полисы, покрывающие утрату имущества из-за возгораний. Об этой примечательной детали телеканалу «Звезда» рассказала местная жительница.

«Это очень странно, но за две недели до этого все страховые свернули свою работу в городе и отказались страховать дома от пожаров. Потому у многих жителей нет страховки. Вероятно, сейчас им придется восстанавливать свое жилье за свои собственные деньги», - рассказала Наталья.

Ранее вице-президент США Камала Харрис уже отмечала, что не все американцы, потерявшие свои дома в Лос-Анджелесе, получат компенсации. Она также указала на отсутствие у людей страховки.

Напомним, по данным Financial Times, потери страховых компаний штата могут достичь 20 миллиардов долларов.