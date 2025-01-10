МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Калифорнии до начала пожаров перестали страховать от возгораний

О странностях со страховыми компаниями «Звезде» рассказала местная жительница.
Сергей Лебедев 2025-01-10 09:27:38
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Калифорнии многие домовладельцы, пострадавшие от разрушительных природных пожаров, не получат выплаты. Незадолго до произошедшего страховые компании перестали предоставлять полисы, покрывающие утрату имущества из-за возгораний. Об этой примечательной детали телеканалу «Звезда» рассказала местная жительница.

«Это очень странно, но за две недели до этого все страховые свернули свою работу в городе и отказались страховать дома от пожаров. Потому у многих жителей нет страховки. Вероятно, сейчас им придется восстанавливать свое жилье за свои собственные деньги», - рассказала Наталья.

Ранее вице-президент США Камала Харрис уже отмечала, что не все американцы, потерявшие свои дома в Лос-Анджелесе, получат компенсации. Она также указала на отсутствие у людей страховки.

Напомним, по данным Financial Times, потери страховых компаний штата могут достичь 20 миллиардов долларов.

#Калифорния #лос-анджелес #огонь #наш эксклюзив #пожары #страховые
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 