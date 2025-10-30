МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы ВС РФ взяли под контроль воздушное пространство Красноармейска

Расчеты российских беспилотников уничтожают технику, вооружение и боевиков, которые пытаются прорваться из окружения.
2025-10-30 17:06:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов полностью контролируют воздушное протранство на линии боевого соприкосновения в Красноармейске. Об этом сообщило МО РФ. 

Тем временем на улицах города окруженного противника продолжают уничтожать штурмовики 2-й армии группировки войск «Центр». Сейчас основные бои идут в районе железнодорожного вокзала. 

Дроноводы поддерживают штурмовые отряды, громя тех боевиков, которые не желают сложить оружие и сдаться в российский плен. Операторы разведывательных дронов прекрасно видят все передвижения противника и передают координаты укрытий расчетам ударных беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что российские военнослужащие сорвали девять попыток боевиков ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском. Помимо этого, удалось пресечь попытку деблокирования окруженной группировки неприятеля извне, со стороны Гришино в ДНР.

О том, что неприятель находится в окружении в Купянске и Красноармейске, сообщал президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что не против пустить туда журналистов, даже украинских, и отдал соответствующий приказ - теперь дело за властями киевского режима. Тем временем в стане врага откровенно нервничают - так, главком ВСУ Александр Сырский констатировал «сложную ситуацию» в районе Красноармейска и пригрозил жесткими мерами командирам действующих там украинских подразделений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #Воздушное пространство #красноармейск #Дроноводы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 