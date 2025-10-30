Российские операторы беспилотных летательных аппаратов полностью контролируют воздушное протранство на линии боевого соприкосновения в Красноармейске. Об этом сообщило МО РФ.

Тем временем на улицах города окруженного противника продолжают уничтожать штурмовики 2-й армии группировки войск «Центр». Сейчас основные бои идут в районе железнодорожного вокзала.

Дроноводы поддерживают штурмовые отряды, громя тех боевиков, которые не желают сложить оружие и сдаться в российский плен. Операторы разведывательных дронов прекрасно видят все передвижения противника и передают координаты укрытий расчетам ударных беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что российские военнослужащие сорвали девять попыток боевиков ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском. Помимо этого, удалось пресечь попытку деблокирования окруженной группировки неприятеля извне, со стороны Гришино в ДНР.

О том, что неприятель находится в окружении в Купянске и Красноармейске, сообщал президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что не против пустить туда журналистов, даже украинских, и отдал соответствующий приказ - теперь дело за властями киевского режима. Тем временем в стане врага откровенно нервничают - так, главком ВСУ Александр Сырский констатировал «сложную ситуацию» в районе Красноармейска и пригрозил жесткими мерами командирам действующих там украинских подразделений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.