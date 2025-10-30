Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что каждый командир должен строго контролировать выполнение задач в районе Красноармейска. Он предупредил, что безответственность недопустима, и за это будут серьезные наказания, вплоть до увольнения.

Сырский написал в своем Telegram-канале, что побывал в районе Покровско-Мирноградской агломерации (города Красноармейск и Димитров). Он назвал ситуацию в этом районе сложной. По словам главкома ВСУ, в городе действуют штурмовые подразделения, специальные группы Сил обороны Украины, Нацгвардии, полиции и СБУ.

Накануне Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске в ДНР окружены. Об этом он рассказал в Центральном военном госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве. Президент отметил, что обсуждал ситуацию с командующими группировками войск, и они подтвердили возможность допустить иностранных журналистов в зоны с блокированными украинскими боевиками.