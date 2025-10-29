МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил о готовности пустить журналистов в зоны окружения боевиков

Президент выразил сомнения, готова ли к такому шагу украинская сторона.
Владимир Рубанов 2025-10-29 14:55:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения Вооруженных сил Украины заблокированы в Купянске и Красноармейске, сообщил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных СМИ.

Путин отметил, что обсуждал этот вопрос с командующими группировками и получил их согласие на временное прекращение огня. В это время журналисты могли бы своими глазами увидеть происходящее на этих территориях.

По словам президента, российская армия готова прекратить боевые действия на 2-6 часов, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.

«Мы готовы в определенные точки их подвезти с тем, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное - это избежать провокаций с украинской стороны», - отметил российский лидер.

Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении - так, как оно это когда-то сделало в «Азовстали», отметил глава государства. Однако он подчеркнул, что Киев может устроить провокации в то время, пока там будут находиться представители СМИ.

#Владимир Путин #журналисты #красноармейск #окружение #купянск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 