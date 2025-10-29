Путин заявил о готовности пустить журналистов в зоны окружения боевиков

Подразделения Вооруженных сил Украины заблокированы в Купянске и Красноармейске, сообщил Владимир Путин. Президент добавил, что Россия не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных СМИ.

Путин отметил, что обсуждал этот вопрос с командующими группировками и получил их согласие на временное прекращение огня. В это время журналисты могли бы своими глазами увидеть происходящее на этих территориях.

По словам президента, российская армия готова прекратить боевые действия на 2-6 часов, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.

«Мы готовы в определенные точки их подвезти с тем, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное - это избежать провокаций с украинской стороны», - отметил российский лидер.

Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении - так, как оно это когда-то сделало в «Азовстали», отметил глава государства. Однако он подчеркнул, что Киев может устроить провокации в то время, пока там будут находиться представители СМИ.