Путин: ВСУ в Купянске и Красноармейске находятся в окружении

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой Народной Республики находятся в полном окружении. Об этом глава государства сообщил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«В двух местах - в городе Купянске и городе Красноармейске - противник оказался блокирован, в окружении», - сказал Путин.

Президент отметил, что обсуждал ситуацию с командующими группировками войск и получил подтверждение возможности допуска журналистов в районы окружения. По его словам, военнослужащие не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов.

Во время визита в госпиталь глава государства встретился с участниками специальной военной операции, находящимися на лечении. Президент поблагодарил их за службу и отметил проявляемый на фронте героизм.

Путин также привез в госпиталь иконы, которые ему подарили бойцы на день рождения. На них - следы попадания пуль.