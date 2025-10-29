МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: ВСУ в Купянске и Красноармейске находятся в окружении

Глава государства уточнил, что блокированные группировки противника отрезаны от основных сил.
Андрей Аркадьев 2025-10-29 14:51:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске Донецкой Народной Республики находятся в полном окружении. Об этом глава государства сообщил во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве.

«В двух местах - в городе Купянске и городе Красноармейске - противник оказался блокирован, в окружении», - сказал Путин.

Президент отметил, что обсуждал ситуацию с командующими группировками войск и получил подтверждение возможности допуска журналистов в районы окружения. По его словам, военнослужащие не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов.

Во время визита в госпиталь глава государства встретился с участниками специальной военной операции, находящимися на лечении. Президент поблагодарил их за службу и отметил проявляемый на фронте героизм.

Путин также привез в госпиталь иконы, которые ему подарили бойцы на день рождения. На них - следы попадания пуль.

#Путин #ВСУ #спецоперация #окружение #купянск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 