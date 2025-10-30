Сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском

Подразделения ВС РФ сорвали девять попыток противника пробиться из окружения в районе Красноармейска. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо этого, отмечено, что враг пытался деблокировать окруженных, ударив со стороны населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике. Но при этом противник не добился успеха.

Также в МО РФ рассказали, что в Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных боевиков ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Идет и зачистка Гнатовки (ДНР).

Одновременно расширяется российская зона контроля в северной и юго-восточной частях города Димитров на территории ДНР. Там действуют подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в районе Красноармейская удалось уничтожить более 180 украинских боевиков за сутки. Также противник недосчитался боевой бронированной машины и двух пикапов.

Сообщается, что российские войска за сутки освободили населенные пункты Садовое и Красногорское в зоне проведения специальной военной операции. Отмечено, что их взяли под контроль подразделения группировок войск «Запад» и «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.