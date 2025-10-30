МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сорвано девять попыток ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском

Также удалось пресечь попытку деблокирования окруженной группировки неприятеля извне, со стороны Гришино в ДНР.
2025-10-30 12:12:28
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Подразделения ВС РФ сорвали девять попыток противника пробиться из окружения в районе Красноармейска. Об этом сообщает Минобороны России. 

Помимо этого, отмечено, что враг пытался деблокировать окруженных, ударив со стороны населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике. Но при этом противник не добился успеха. 

Также в МО РФ рассказали, что в Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных боевиков ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Идет и зачистка Гнатовки (ДНР). 

Одновременно расширяется российская зона контроля в северной и юго-восточной частях города Димитров на территории ДНР. Там действуют подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что в районе Красноармейская удалось уничтожить более 180 украинских боевиков за сутки. Также противник недосчитался боевой бронированной машины и двух пикапов. 

Сообщается, что российские войска за сутки освободили населенные пункты Садовое и Красногорское в зоне проведения специальной военной операции. Отмечено, что их взяли под контроль подразделения группировок войск «Запад» и «Восток».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #красноармейск #окружение #попытки прорыва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 