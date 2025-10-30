МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин приказал пустить иностранных журналистов в зоны окружения ВСУ

Обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, должны к районам блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
2025-10-30 16:24:28
© Фото: Алексей Бабушкин, РИА Новости

Минобороны России получило приказ Верховного главнокомандущего ВС РФ Владимира Путина относительно обеспечения беспрепятственного проезда иностранных журналистов к районам, где заблокированы украинские боевики

Уточняется, что Путин поручил обеспечить проезд любых иностранных журналистов, включая и украинских. Их могут допустить в районы блокирования формирований ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. 

Отмечено, что командование российскими войсками готово прекратить боевые действия в этих районах на пять-шесть часов. МО РФ выразило готовность обеспечить коридоры для беспрепятственного въезда и выезда журналистов. Необходимым условием названы гарантии безопасности - как для самих журналистов, так и для российских военнослужащих.

О готовности пустить иностранных журналистов в районы блокирования боевиков Владимир Путин говорил вчера, в ходе посещения находящихся в госпитале участников специальной военной операции. При этом президент выразил сомнения, согласует ли такой шаг украинская сторона. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

